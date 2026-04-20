Умер самый известный двойник Аллы Пугачевой Алексей Золотов

Светлана Стофорандова
Работа без фонограммы отличала пародиста от коллег.

Фото: legion-media/Persona Stars/046

В возрасте 57 лет ушел из жизни Алексей Золотов — профессиональный певец, ведущий и самый известный двойник народной артистки СССР Аллы Пугачевой. О том, что артист скончался, сообщили представители арт-фестиваля «Пугачевская весна».

«Леша был очень талантливым и добрым человеком», — говорится в некрологе.

Алексей Золотов называл себя официальным двойником Примадонны, потому что, в отличие от других пародистов, никогда не работал под фонограмму. Его голос был практически неотличим от оригинала.

Причины смерти артиста пока уточняются. Известно, что в последнее время певец болел сахарным диабетом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер Алексей Наумов, сыгравший в исторической драме «Бег» и детективном сериале «Следствие ведут знатоки».  Он получил признание и как оформитель альбомов изобразительного искусства, а также выставочных каталогов и научных статей о художниках.

Артисту было 65 лет.

