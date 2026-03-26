Трамп направил президенту Узбекистана письмо с приглашением на саммит G20

В своем письме американский лидер высоко оценил участие Шавката Мирзиеёва в февральском заседании Совета мира.

Президент США Дональд Трамп направил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву письмо с приглашением на следующее заседание Совета мира и саммит G20, который пройдет в Майами, штат Флорида. Об этом в своем Telegram-канале рассказал пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

«(Трамп) пригласил главу нашего государства на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20 в Майами», — написал Асадов.

Он также отметил, что в своем послании Дональд Трамп высоко оценил участие Мирзиёева в иннаугурационном заседании Совета мира — оно состоялось в феврале 2026 года. Также в письме президент Соединенных Штатов назвал впечатляющими результаты реформ, проводимых его узбекским коллегой на посту руководителя страны.

Мирзиёев подписал устав Совета мира в январе текущего года, а в феврале выступил на иннаугурационном саммите в Вашингтоне. Создание совета — часть предложенного Дональдом Трампом плана по прекращению боестолкновений в секторе Газа. Организация была официально учреждена 22 января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Помимо Мирзиёева, приглашение на саммиты Совета мира и G20 от Трампа получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В письме к нему американский лидер поблагодарил за предыдущую встречу. Токаев прежде, во время учреждения совета в Давосе, пожелал главе Белого дома успехов в политике «здравого смысла».

Ранее, писал 5-tv.ru, главы Узбекистана и России, Шавкат Мирзиёева и Владимир Путин, обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке (конфликт усугубился с началом военной операции США и Израиля против Ирана), а также реализацию ряда совместных проектов.

