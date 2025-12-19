США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Первая встреча представителей стран «Группы двадцати» прошла в Вашингтоне 15–16 декабря.

Когда пройдет саммит G20 с участием Владимира Путина

Фото: www.globallookpress.com/Algi Febri Sugita

Шерпа Лукаш: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в Майами в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости заявила российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.

Она отметила, что страна-председатель готовится к участию Путина во встрече высшего уровня в декабре следующего года.

Первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках начавшегося американского председательства состоялась в Вашингтоне 15–16 декабря, российская делегация прибыла в США на день раньше, 14 декабря.

В состав сопровождающих лиц вошли су-шерпы, сотрудники администрации президента, Министерства иностранных дел, Министерства финансов и посольства России в Вашингтоне.

Россия принимала участие во всех саммитах G20 с момента ее основания, предлагая для обсуждения на конференциях такие вопросы, как реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.

В 2025 году саммит лидеров прошел 22–23 ноября в Йоханнесбурге в ЮАР. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Владимир Путин высказался о возможном возвращении России в G8. Он подчеркнул, что Москва не просила о вступлении в «Большую восьмерку», но ее приглашали ранее в это объединение, поэтому она в нем работала.

