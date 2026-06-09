Можно не работать? Когда разрешается уйти из офиса из-за жары

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

В Трудовом кодексе есть поправки, учитывающие интересы граждан в знойную погоду.

Можно ли в жару не работать — ответ юриста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Юрист Русяев: при температуре свыше плюс 30 рабочий день должен сокращаться на 4 часа

При температуре свыше плюс 30 градусов рабочий день должен быть сокращен на четыре часа. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал юрист Илья Русяев.

Эксперт напомнил, что в Трудовом кодексе зафиксированы нормы, согласно которым, в знойный день — при температуре плюс 30 градусов — сотрудник может уйти домой пораньше. В такую погоду, как уточнил юрист, рабочий день может быть сокращен на четыре часа.

«Трудовой кодекс обязывает работодателя обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны труда, а параметры микроклимата заданы СанПиН», — сказал собеседник издания.

Если в офисе не установлен кондиционер, а температура воздуха превысила плюс 28 градусов, то рабочий день должен быть сокращен на час. Дальше по нарастающей. То есть при температуре плюс 29 градусов сотрудник может уйти домой на два часа пораньше, плюс 30 градусов — на четыре часа, пояснил Русяев.

Как отметил юрист, в Трудовом кодексе также учтены интересы и тех, кто работает на улице. Так, если на улице больше плюс 32 градусов, то таким сотрудникам положен перерыв каждый 10-15 минут в прохладном помещении. При этом не стоит забывать заботиться о здоровье: в жару следует регулярно пить воду.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России началась сокращенная рабочая неделя. В пятницу, 12 июня, отмечается День России. В связи с праздником россияне будут отдыхать три дня подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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