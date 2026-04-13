«Взяли за правило»: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня

Александра Якимчук

Эта единая дата была введена по поручению президента России.

Первый день ЕГЭ — 2026

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Рособрнадзор: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России каждый год будет начинаться 1 июня. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен будет начинаться не ранее 1 июня. <…> Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — сообщил глава ведомства.

Он также отметил, что подобное решение позволит школам и учащимся более четко спланировать как подготовку, так и проведение выпускных.

В 2026 году 1 июня пройдут сразу три экзамена: история, литература и химия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России предложили восстановить советскую систему общественно полезного труда в образовательных учреждениях. То есть школьников можно будет привлекать к работе без получения согласия от родителей.

Планируется, что подростки будут самостоятельно следить за чистотой вокруг себя в течение учебного дня.

