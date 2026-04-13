«Взяли за правило»: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня

Эта единая дата была введена по поручению президента России.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рособрнадзор: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России каждый год будет начинаться 1 июня. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен будет начинаться не ранее 1 июня. <…> Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — сообщил глава ведомства.
Он также отметил, что подобное решение позволит школам и учащимся более четко спланировать как подготовку, так и проведение выпускных.
В 2026 году 1 июня пройдут сразу три экзамена: история, литература и химия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России предложили восстановить советскую систему общественно полезного труда в образовательных учреждениях. То есть школьников можно будет привлекать к работе без получения согласия от родителей.
Планируется, что подростки будут самостоятельно следить за чистотой вокруг себя в течение учебного дня.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 апр
- В точности как у детей: родители российских школьников попробуют сдать ЕГЭ
- 30 мар
- Вместо 100 баллов — в разы меньше: какие ошибки мешают хорошо сдать ЕГЭ
- 25 мар
- «Синдром ЕГЭ»: почему родители и школьники боятся выпускного экзамена
- 19 мар
- Названы главные ошибки перед сдачей ЕГЭ: чего нельзя делать школьникам
- 18 мар
- Бонусы за прописку: где школьники получают преимущества при поступлении в вузы
- 5 мар
- ЕГЭ и ОГЭ-2026: новые правила, задания и расписание экзаменов
- 5 мар
- ЕГЭ отменят? Что будет с российским образованием без единого экзамена
- 4 мар
- Глава РУДН прокомментировал идею отмены ЕГЭ в России
- 31 янв
- «Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт
- 21 янв
- Реформа поступления: вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам
Читайте также
81%
Нашли ошибку?