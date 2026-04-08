В точности как у детей: родители российских школьников попробуют сдать ЕГЭ

Родители школьников попробуют сдать ЕГЭ 8 апреля

Родители российских школьников сегодня смогут почувствовать себя выпускниками. В рамках акции Рособрнадзора они сами попробуют сдать ЕГЭ. Процедура будет точно как у детей — тщательный досмотр, строгая рассадка и настоящие задания. В этом году родителям предложили пройти экзамен по русскому языку.

Основная цель акции — объяснить правила и нюансы проведения ЕГЭ, а также успокоить взрослых, которые перед началом государственных экзаменов порой переживают больше, чем старшеклассники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часто проблема низких результатов ЕГЭ заключается в ошибках стратегии подготовки и графике. Директор одной из онлайн-школ по изучению английского языка Анастасия Екушевская уточнила, что школьники зачастую не имеют четкого плана, из-за чего занятия проходят нерегулярно, а внимание уделяется более легким заданиям.

Успех в получении высоких баллах на экзамене заключается, в первую очередь, в грамотно выстроенной системе подготовки. Важно составить график занятий, внимательно подходить к разбору ошибок, соблюдать баланс нагрузок и регулярно отслеживать прогресс.

