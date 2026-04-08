В точности как у детей: родители российских школьников попробуют сдать ЕГЭ

Эфирная новость 36 0

Целью акции стало объяснение правил и нюансов проведения процедуры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Родители школьников попробуют сдать ЕГЭ 8 апреля

Родители российских школьников сегодня смогут почувствовать себя выпускниками. В рамках акции Рособрнадзора они сами попробуют сдать ЕГЭ. Процедура будет точно как у детей — тщательный досмотр, строгая рассадка и настоящие задания. В этом году родителям предложили пройти экзамен по русскому языку.

Основная цель акции — объяснить правила и нюансы проведения ЕГЭ, а также успокоить взрослых, которые перед началом государственных экзаменов порой переживают больше, чем старшеклассники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часто проблема низких результатов ЕГЭ заключается в ошибках стратегии подготовки и графике. Директор одной из онлайн-школ по изучению английского языка Анастасия Екушевская уточнила, что школьники зачастую не имеют четкого плана, из-за чего занятия проходят нерегулярно, а внимание уделяется более легким заданиям.

Успех в получении высоких баллах на экзамене заключается, в первую очередь, в грамотно выстроенной системе подготовки. Важно составить график занятий, внимательно подходить к разбору ошибок, соблюдать баланс нагрузок и регулярно отслеживать прогресс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
ЕГЭ
+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
«Будут настаивать»: что потребуют США от Ирана на предстоящих переговорах
12:10
Считал убийц друзьями: одинокий мужчина умер после зверских пыток
12:04
Крали сигареты и деньги: суд вынес приговор членам банды лжеполицейских
11:58
В Крыму задержана женщина за передачу сведений о дислокации объектов ВС РФ
11:51
В МЧС назвали число подтопленных после паводков домов в Дагестане
11:45
Заставляет плакать миллионы: назван самый грустный фильм всех времен

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
«Говорят, с годами боль утихает»: Киркоров обратился к покойной маме
Откажись от руля — получи деньги: создан радикальный метод борьбы с пробками
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео