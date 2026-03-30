Объем выученного материала еще не гарантирует успешную сдачу экзаменов.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Директор Екушевская назвала ошибки школьников, мешающие успешной сдаче ЕГЭ
Сдача ЕГЭ — стресс для каждого школьника. Зачастую, проблема в низких результатах кроется не столько в уровне знаний, сколько в ошибках в самой стратегии подготовки и графике. Об этом Life.ru рассказала директор одной из онлайн-школ по изучению английского языка Анастасия Екушевская.
По словам эксперта, распространенная ошибка многих учеников — отсутствие четкого плана, когда занятия проходят нерегулярно и внимание уделяется преимущественно легким заданиям, а не сложным. Кроме того, ставка только на теорию — тоже неверный принцип действий. Важно проводить время не только за лекциями и конспектами, но и решением заданий.
Часто встречаемая ситуация — когда школьник откладывает подготовку к экзаменам на последний момент. Из-за нехватки времени возрастает нагрузка, ухудшается усвоение материала и усиливается тревожность, что также может сказаться на итоговых баллах.
Екушевская подчеркнула, что чрезмерные занятия без отдыха также вредят организму. Накопленная усталость и сниженная концентрация приводят к выгоранию у школьника. Также эксперт добавила, что важно не просто решать вариант и идти дальше, а нужно проводить разбор ошибок.
«Многие школьники игнорируют анализ своих ошибок и, решив вариант, часто смотрят только итоговый балл и переходят дальше. Ошибки остаются не разобранными, а значит, повторяются», — отметила она.
Успех в получении высоких баллах ЕГЭ заключается, в первую очередь, благодаря грамотно выстроенной системе подготовки. Важно составить график занятий, внимательно подходить к разбору ошибок, соблюдать баланс нагрузок и регулярно отслеживать прогресс. Это позволит видеть динамику и вовремя корректировать процесс обучения.
В этом году российские школьники будут сдавать итоговые экзамены по новым правилам. Изменятся требования к работам, уточнения в заданиях и предварительные даты проведения испытаний.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
60%
Нашли ошибку?