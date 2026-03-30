Вместо 100 баллов — в разы меньше: какие ошибки мешают хорошо сдать ЕГЭ

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Объем выученного материала еще не гарантирует успешную сдачу экзаменов.

Главные ошибки при сдаче ЕГЭ — что нельзя делать

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Директор Екушевская назвала ошибки школьников, мешающие успешной сдаче ЕГЭ

Сдача ЕГЭ — стресс для каждого школьника. Зачастую, проблема в низких результатах кроется не столько в уровне знаний, сколько в ошибках в самой стратегии подготовки и графике. Об этом Life.ru рассказала директор одной из онлайн-школ по изучению английского языка Анастасия Екушевская.

По словам эксперта, распространенная ошибка многих учеников — отсутствие четкого плана, когда занятия проходят нерегулярно и внимание уделяется преимущественно легким заданиям, а не сложным. Кроме того, ставка только на теорию — тоже неверный принцип действий. Важно проводить время не только за лекциями и конспектами, но и решением заданий.

Часто встречаемая ситуация — когда школьник откладывает подготовку к экзаменам на последний момент. Из-за нехватки времени возрастает нагрузка, ухудшается усвоение материала и усиливается тревожность, что также может сказаться на итоговых баллах.

Екушевская подчеркнула, что чрезмерные занятия без отдыха также вредят организму. Накопленная усталость и сниженная концентрация приводят к выгоранию у школьника. Также эксперт добавила, что важно не просто решать вариант и идти дальше, а нужно проводить разбор ошибок.

«Многие школьники игнорируют анализ своих ошибок и, решив вариант, часто смотрят только итоговый балл и переходят дальше. Ошибки остаются не разобранными, а значит, повторяются», — отметила она.

Успех в получении высоких баллах ЕГЭ заключается, в первую очередь, благодаря грамотно выстроенной системе подготовки. Важно составить график занятий, внимательно подходить к разбору ошибок, соблюдать баланс нагрузок и регулярно отслеживать прогресс. Это позволит видеть динамику и вовремя корректировать процесс обучения.

В этом году российские школьники будут сдавать итоговые экзамены по новым правилам. Изменятся требования к работам, уточнения в заданиях и предварительные даты проведения испытаний. 

25 мар
«Синдром ЕГЭ»: почему родители и школьники боятся выпускного экзамена
19 мар
Названы главные ошибки перед сдачей ЕГЭ: чего нельзя делать школьникам
18 мар
Бонусы за прописку: где школьники получают преимущества при поступлении в вузы
5 мар
ЕГЭ и ОГЭ-2026: новые правила, задания и расписание экзаменов
5 мар
ЕГЭ отменят? Что будет с российским образованием без единого экзамена
4 мар
Глава РУДН прокомментировал идею отмены ЕГЭ в России
31 янв
«Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт
21 янв
Реформа поступления: вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам
20 янв
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
17 дек
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
