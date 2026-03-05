ЕГЭ и ОГЭ-2026: новые правила, задания и расписание экзаменов

Выпускники в 2026 году будут сдавать ЕГЭ по обновленным правилам

Российские школьники в 2026 году будут сдавать итоговые экзамены по новым правилам. Министерство просвещения и Рособрнадзор уже опубликовали проект расписания ЕГЭ и ОГЭ, а Федеральный институт педагогических измерений представил изменения в экзаменационных заданиях. Пока документ проходит обсуждение, поэтому отдельные даты экзаменов могут быть скорректированы.

Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Предварительное расписание экзаменов размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту:

ЕГЭ планируют проводить с 1 июня по 9 июля

ОГЭ пройдет с 2 июня по 6 июля

Начало экзаменов традиционно назначено на 10:00 по местному времени.

Расписание ЕГЭ по предметам

1 июня — экзамены по истории, литературе, химии

4 июня — экзамен по русскому языку

8 июня — экзамен по математике (базовой и профильной)

11 июня — экзамены по обществознанию, физике

15 июня — экзамены по биологии, географии, иностранному языку (письменная часть)

18–19 июня — устная часть иностранных языков и экзамен по информатике

Расписание ОГЭ

2 июня — экзамен по математике

5 июня — все предметы, кроме русского языка и математики

6 июня — экзамены по иностранным языкам и информатике

9 июня — экзамен по русскому языку

16 июня — остальные предметы (кроме русского и математики)

19 июня — дополнительные экзамены по другим дисциплинам

Будут ли серьезные изменения в ЕГЭ

Эксперты считают, что кардинальной реформы ЕГЭ в ближайшие годы ждать не стоит. Руководитель методологии образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта отмечал, что формат ЕГЭ уже пережил серьезные изменения несколько лет назад, поэтому предпосылок для новых масштабных преобразований пока нет.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 2025 года подготовка школьников к ЕГЭ проходит по единой образовательной программе. До этого учебные планы могли существенно различаться в зависимости от школы, однако теперь действует принцип «единого содержания образования».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также подчеркивал, что о серьезных изменениях в ЕГЭ выпускников предупреждают заранее — обычно минимум за два года. Это делается для того, чтобы ученики могли готовиться к ЕГЭ еще начиная с девятого класса.

Какие изменения появятся в ЕГЭ-2026

Федеральный институт педагогических измерений подготовил проект обновленных контрольных измерительных материалов (КИМ). Изменения коснулись не всех предметов — например, варианты ЕГЭ по химии, математике, биологии и географии остались без корректировок.

Новые правила в ЕГЭ по русскому языку

В ЕГЭ по русскому языку скорректированы правила оценивания сочинения-рассуждения (задание № 27). Теперь школьник может допустить до двух логических ошибок, чтобы получить один балл из двух возможных. Ранее для этого можно было сделать только одну ошибку.

Одновременно ужесточили требования к объему работы. Если раньше ученик мог сохранить часть баллов при сочинении менее 149 слов, то теперь работа объемом менее 150 слов автоматически оценивается в ноль баллов.

Также изменились формулировки некоторых заданий:

Задание № 3 — стилистический анализ текста получил более четкую структуру. Ученик должен определить стиль, цель автора, жанр, композицию, тип речи и логические связи.

Задание № 7 — теперь проверяют не только морфологические, но и словообразовательные ошибки.

Задание № 9 — добавили правило из школьной программы пятого класса, касающееся написания отдельных слов вроде «бюллетень», «парашют», «жюри».

Новые правила в ЕГЭ по литературе

В ЕГЭ по литературе изменились критерии оценивания развернутых ответов. Задания 4.¼.2 и 9.1/9.2 — небольшие сочинения — теперь оцениваются максимум в пять баллов вместо четырех. Чтобы получить максимальную оценку, ученик должен:

сформулировать утверждение-ответ,

привести пример из произведения,

объяснить, как этот пример подтверждает мысль.

Задания пятое и десятое, где требуется сопоставление произведений, наоборот, немного «подешевели» — максимальный балл снизился с 8 до 7. Для итогового сочинения (задание 11.1–11.5) введен новый критерий — «фактологическая точность», который оценивает корректность интерпретации текста и последовательность описания событий.

Аргументация также будет оцениваться по строгим правилам: три доказанных тезиса — три балла, два — два балла, один — один.

Новые правила в ЕГЭ по информатике

В ЕГЭ по информатике заданиях уточнили формат дополнительных файлов. Они будут представлены в форматах.odt и.ods, что предполагает работу в LibreOffice или OpenOffice.

Новые правила в ЕГЭ по истории

В ЕГЭ по истории в заданиях 20 и 21, где нужно формулировать тезисы и аргументы, изменилось правило проверки. Если ученик укажет несколько тезисов или аргументов, засчитываться будет только первый. Ранее проверяющие могли выбрать наиболее удачный вариант.

Новые правила в ЕГЭ по иностранным языкам

В ЕГЭ по иностранным языкам в заданиях 19–24 скорректировали перечень грамматических тем.

Из списка убрали темы, которые почти не использовались, но добавили новые сложные темы — например, слова, которые всегда употребляют во множественном числе, и слова, обозначающие группы людей.

В задании 38, где анализируется таблица или график опроса, появились уточняющие формулировки. Теперь ученику нужно обязательно указать целевую аудиторию опроса, а также учитывать, что участники могли выбрать только один вариант ответа.

Новые правила в ЕГЭ по физике

В ЕГЭ по физике изменения коснулись нескольких заданий:

Задание 19 — значение абсолютной погрешности теперь прямо указывается в условии.

Задание 21 — из него исключен раздел «Механика».

Задание 22 — наоборот, осталась только «Механика», а раздел «Молекулярная физика» убрали.

Новые правила в ЕГЭ по обществознанию

В ЕГЭ по обществознанию задании 21 из блока «Экономика» уточнили требования к ответу. Теперь ученик должен четко назвать фактор изменения спроса или предложения, что должно сделать ответы более структурированными.

В целом разработчики отмечают тенденцию приближения заданий к современной российской действительности. Например, в демоверсии встречается задание о волонтере в госпитале, где проходят лечение участники СВО, а также задания, связанные с реальными примерами социальной политики.

Новые правила в ОГЭ

Серьезных реформ в структуре ОГЭ для девятиклассников не произошло, однако отдельные предметы получили обновленные задания.

Новые правила в ОГЭ по русскому языку

Развернутые ответы теперь формулируются через проблемный вопрос.

Допускается до двух логических ошибок без потери баллов.

Изменился и подход к аргументации в сочинении: теперь необходимо использовать текст, предложенный в задании, тогда как раньше ученики могли приводить примеры из личного опыта.

Кроме того, ужесточены требования к объему письменных работ. Если суммарный объем изложения и сочинения меньше 140 слов, ученик теряет баллы по всем критериям грамотности.

Новые правила в ОГЭ по географии

В ОГЭ по географии изменили порядок заданий. Вопрос о субъектах Российской Федерации переместили с 30-й позиции на 21-ю.

Новые правила в ОГЭ по биологии

В ОГЭ по биологии первом задании расширен круг теоретических тем. Теперь там могут встречаться вопросы о биологических науках, профессиях и методах исследований.

Новые правила в ОГЭ по химии

В ОГЭ по химии изменили условия 20-го задания. Теперь названия веществ нужно записывать строго в установленной форме — они должны относиться непосредственно к веществу или частице. Ошибки в формулировке могут привести к потере балла.

Новые правила в ОГЭ по информатике

В ОГЭ по информатике практические задания теперь выполняются только в свободно распространяемом программном обеспечении — например, LibreOffice или OpenOffice.

Ответы нужно сохранять:

в текстовом файле.odt,

в таблице.ods,

или в презентации.odp.

В задании № 15 ученикам предстоит написать алгоритм для «Робота». Ответ можно представить прямо в той программе, где создавался алгоритм.

Новые правила в ОГЭ по литературе

В ОГЭ задания с развернутыми ответами требуют более четкой структуры. Ученик должен:

сформулировать утверждение,

привести пример из текста,

объяснить связь между примером и выводом.

За каждый элемент начисляется от одного до трех баллов. Максимальный балл за некоторые задания увеличился:

с четырех до пяти — за развернутые ответы,

с шести до семи — за сопоставление произведений.

Кроме того, введен критерий «фактологическая точность» (два балла). Общий максимальный результат за экзамен по литературе вырос с 37 до 39 баллов.

Отменят ли ЕГЭ в 2026 году

Несмотря на регулярные обсуждения, ЕГЭ в 2026 году отменять не планируют. ЕГЭ пройдет в обычные сроки — в конце учебного года.

Предложения отказаться от ЕГЭ периодически появляются. Соответствующие законопроекты вносились в Госдуму и в 2023, и в 2024 году. Однако правительство их не поддержало.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что новая система итоговой аттестации появится только тогда, когда формат ЕГЭ действительно устареет. Пока же он остается рабочим и продолжает совершенствоваться.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также отмечал, что ЕГЭ выполняет важную социальную функцию — он дает возможность выпускникам из регионов поступать в ведущие университеты страны.

