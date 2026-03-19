Названы главные ошибки перед сдачей ЕГЭ: чего нельзя делать школьникам

Постоянные мысли о результате вселяют страх и неуверенность.
Психолог Горбунова перечислила ошибки школьников при подготовке к ЕГЭ
При подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) школьники часто допускают действия, которые негативно влияют на их продуктивность и эмоциональное состояние. Об этом в беседе с ТАСС сообщила психолог Инга Горбунова.
По ее словам, к таким ошибкам относятся занятия в ночное время, недостаточная физическая активность и постоянная концентрация на результате.
«Сон необходим для восстановления и запоминания материала. Мозг нуждается в отдыхе ничуть не меньше, чем мышцы после тренировки. Недосып делает вас раздражительным и рассеянным», — заявила она.
Говоря о мыслях об итоговом балле, эксперт подчеркнула, что негативные мысли создают порочный круг страха и неуверенности. Горбунова посоветовала не отказываться от поддержки родных людей и не стесняться просить помощи.
«Экзамены важны, но жизнь намного шире и интереснее. ЕГЭ можно пересдать, а вот жизнь — единственная и неповторимая», — добавила психолог.
Ранее 5-tv.ru писал о датах ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году и новых правилах при сдаче госэкзамена.
- 18 мар
- Бонусы за прописку: где школьники получают преимущества при поступлении в вузы
- 5 мар
- ЕГЭ и ОГЭ-2026: новые правила, задания и расписание экзаменов
- 5 мар
- ЕГЭ отменят? Что будет с российским образованием без единого экзамена
- 4 мар
- Глава РУДН прокомментировал идею отмены ЕГЭ в России
- 31 янв
- «Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт
- 21 янв
- Реформа поступления: вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам
- 20 янв
- Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
- 17 дек
- Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
- 31 окт
- Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
- 28 окт
- Международный научно-образовательный салон стартует в Петербурге 29 октября
