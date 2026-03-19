Названы главные ошибки перед сдачей ЕГЭ: чего нельзя делать школьникам

|
Мурад Устаров
Постоянные мысли о результате вселяют страх и неуверенность.

Главные ошибки школьников при подготовке к ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Психолог Горбунова перечислила ошибки школьников при подготовке к ЕГЭ

При подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) школьники часто допускают действия, которые негативно влияют на их продуктивность и эмоциональное состояние. Об этом в беседе с ТАСС сообщила психолог Инга Горбунова.

По ее словам, к таким ошибкам относятся занятия в ночное время, недостаточная физическая активность и постоянная концентрация на результате.

«Сон необходим для восстановления и запоминания материала. Мозг нуждается в отдыхе ничуть не меньше, чем мышцы после тренировки. Недосып делает вас раздражительным и рассеянным», — заявила она.

Говоря о мыслях об итоговом балле, эксперт подчеркнула, что негативные мысли создают порочный круг страха и неуверенности. Горбунова посоветовала не отказываться от поддержки родных людей и не стесняться просить помощи.

«Экзамены важны, но жизнь намного шире и интереснее. ЕГЭ можно пересдать, а вот жизнь — единственная и неповторимая», — добавила психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о датах ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году и новых правилах при сдаче госэкзамена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

18 мар
Бонусы за прописку: где школьники получают преимущества при поступлении в вузы
5 мар
ЕГЭ и ОГЭ-2026: новые правила, задания и расписание экзаменов
5 мар
ЕГЭ отменят? Что будет с российским образованием без единого экзамена
4 мар
Глава РУДН прокомментировал идею отмены ЕГЭ в России
31 янв
«Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт
21 янв
Реформа поступления: вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам
20 янв
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
17 дек
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
31 окт
Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
28 окт
Международный научно-образовательный салон стартует в Петербурге 29 октября
+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Одна просрочка — и отказ: банки ужесточили правила выдачи автокредитов
7:07
Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
7:00
«Молния-2» уничтожила огневую точку, транспорт и миномет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:55
От Балтики до Камчатки: как экипаж «Александра III» встречает День подводника после дальнего похода
6:47
Работа без границ: в России становится популярным гибридный график
6:38
Минздрав установил оптимальный возраст женщины для рождения ребенка

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«В космос не возьмут»: Митя Фомин профукал свои мечты из-за желания выделиться
Посадил — сел: дачников предупредили о сроке за запрещенные растения
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео