Пешие колонны военнослужащих вышли на Красную площадь в День Победы

Пешие колонны военнослужащих начали прохождение по Красной площади в рамках парада Победы, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию торжественной церемонии ведет 5-tv.ru.

В этом году в параде участвуют курсанты высших военных учебных заведений, а также подразделения различных видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Завершит мероприятие авиационная часть: над Москвой пролетят самолеты пилотажных групп, а штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

При этом формат парада в 2026 году был изменен. В шествии не задействованы воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также отсутствует колонна военной техники. В Минобороны РФ пояснили, что решение связано с текущей оперативной обстановкой.

Во время трансляции зрителям показали включения, посвященные работе военнослужащих разных видов и родов войск. В эфире продемонстрировали подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, а также расчеты на пунктах управления РВСН, Воздушно-космических сил и кораблях Военно-морского флота России.

Перед началом прохождения колонн министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл на Красную площадь, объехал парадные расчеты и поздравил военнослужащих с Днем Победы. После этого глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о готовности войск к проведению парада. Командует шествием главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев.

