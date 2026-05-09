«Дело чести»: Путин о сохранении памяти Победы в Великой Отечественной войне

Сергей Добровинский
Забота об Отчизне объединяет весь народ России.

Путин: сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории и истинных героев для нас — дело чести», — сказал Путин.

Россия всегда будет помнить подвиг советского народа, подчеркнул президент. Наши предки внесли решающий вклад в разгром нацизма, спасли от него не только свою страну, но и весь мир.

Красная Армия положила конец тотальному и беспощадному злу, которым был Третий рейх, и вернула суверенитет европейским странам, которые сами покорно сдались нацистам и стали соучастниками их преступлений.

«Советский солдат стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы», — сказал российский лидер.

