«Дело чести»: Путин о сохранении памяти Победы в Великой Отечественной войне

Путин: сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории и истинных героев для нас — дело чести», — сказал Путин.
Россия всегда будет помнить подвиг советского народа, подчеркнул президент. Наши предки внесли решающий вклад в разгром нацизма, спасли от него не только свою страну, но и весь мир.
Красная Армия положила конец тотальному и беспощадному злу, которым был Третий рейх, и вернула суверенитет европейским странам, которые сами покорно сдались нацистам и стали соучастниками их преступлений.
«Советский солдат стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы», — сказал российский лидер.
