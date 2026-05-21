«Еще очень маленький»: Плющенко высказался о смене спортивного гражданства сына

Александр сможет представлять Азербайджан на международных турнирах со следующего сезона.

Что известно о смене спортивного гражданства сына Плющенко

Евгений Плющенко: Александр не занимал чье-либо место в национальной команде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал получение его 13-летним сыном Александром спортивного гражданства Азербайджана. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

По словам спортсмена, разрешение Саше выдали на пять лет. При этом Плющенко-старший пояснил, что пока рано делать выводы, так как Александр еще юный. Также он уточнил, что подросток не входил в состав сборной России, он не выступал на соревнованиях в этом сезоне по разным причинам и фактически выдержал необходимый карантин.

Помимо этого, фигурист добавил, что Александр не занимал чье-либо место в национальной команде и продолжал тренироваться в частной академии «Ангелы Плющенко».

«Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. <…> Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — подчеркнул Евгений.

Плющенко-младший сможет представлять Азербайджан на международных турнирах со следующего сезона. Сообщалось, что Федерация фигурного катания России разрешила ему сменить спортивную сборную.

Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и редко участвовал в крупных всероссийских стартах. Он занимается в академии отца и также выходит на лед в его шоу. Юный фигурист победил на турнирах в Наро-Фоминске и Красногорске в прошлом году, будучи единственным участником в своей категории.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от международных турниров из-за специальной военной операции на Украине. Исключением стали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые выступили на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Ранее, как сообщил 5-tv.ru, Плющенко ответил сыну после скандальных обвинений. Его сын от брака с бывшей женой Марией Ермак — Егор заявил, что спортсмен якобы не принимал участие в его жизни. На это заявление отреагировал и Александр.

