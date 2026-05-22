Песков: главная задача — спасение людей после удара ВСУ по колледжу в Старобельске
В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Фото: МЧС России
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске главной задачей стало спасение людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает EADaily.
«Сейчас самое главное — принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится», — отметил он.
Что известно об ударе по колледжу в Старобельске
Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 детей получили ранения различной степени тяжести.
Министерство здравоохранения РФ сообщило, что восемь пострадавших доставили в больницы Луганской Народной Республики. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Поисково-спасательные работы ранее временно приостанавливали из-за угрозы повторного удара по месту проведения операции, сообщали в МЧС России.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на гражданские объекты в Старобельске.
Также готовятся обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и председателю Совета ООН по правам человека с требованием дать оценку произошедшему.
Помимо колледжа и общежития, в Старобельске получили повреждения административные здания, магазины и частные дома.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- «Настоящие выродки»: Сальдо — о причастных к атаке по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- В Старобельске возобновили поисковые работы на месте обрушения общежития
- 22 мая
- «Знали, куда целились»: омбудсмен ЛНР об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- «Должен ответить»: Пасечник об атаке ВСУ на колледж и общежитие в ЛНР
- 22 мая
- «От всего сердца соболезнуем их близким»: Львова-Белова о жертвах теракта ВСУ
- 22 мая
- Песков: удар ВСУ по колледжу в Старобельске —чудовищное преступление киевского режима
- 22 мая
- В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу
- 22 мая
- Число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40
- 22 мая
- Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Читайте также
51%
Нашли ошибку?