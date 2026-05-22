После атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске главной задачей стало спасение людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает EADaily.

«Сейчас самое главное — принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится», — отметил он.

Что известно об ударе по колледжу в Старобельске

Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 детей получили ранения различной степени тяжести.

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что восемь пострадавших доставили в больницы Луганской Народной Республики. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные работы ранее временно приостанавливали из-за угрозы повторного удара по месту проведения операции, сообщали в МЧС России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на гражданские объекты в Старобельске.

Также готовятся обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и председателю Совета ООН по правам человека с требованием дать оценку произошедшему.

Помимо колледжа и общежития, в Старобельске получили повреждения административные здания, магазины и частные дома.

