Москву ждет резкое похолодание после жары

Похолодание придет в Москва на следующей неделе. Во вторник температура воздуха днем составит не выше плюс 18–19 градусов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, жители столицы постепенно переходят от аномальной жары к более прохладной погоде.

«Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине следующей недели», — отметил Шувалов.

На текущей неделе в Москве фиксировалась жаркая погода — столбики термометров поднимались до плюс 30 градусов. К выходным экстремальная жара начала ослабевать, а в начале новой недели температура существенно снизится.

