Москву ждет резкое похолодание после жары

Уже на следующей неделе температура в столице опустится почти на десять градусов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Похолодание придет в Москва на следующей неделе. Во вторник температура воздуха днем составит не выше плюс 18–19 градусов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, жители столицы постепенно переходят от аномальной жары к более прохладной погоде.
«Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине следующей недели», — отметил Шувалов.
На текущей неделе в Москве фиксировалась жаркая погода — столбики термометров поднимались до плюс 30 градусов. К выходным экстремальная жара начала ослабевать, а в начале новой недели температура существенно снизится.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 мая
- Организм может дать сбой: чем опасен майский перепад температуры
- 22 мая
- Разрушительная стихия: синоптик предупредил о возможном смерче в Подмосковье
- 22 мая
- Ждем прогрева: когда в России начнется купальный сезон
- 22 мая
- Жара все? Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
- 22 мая
- Размыло дороги: юг России залили тропические дожди
- 22 мая
- Осадки возвращаются: какая погода будет в Москве 22 мая
- 21 мая
- Ливни и грозы после аномальной жары: Москву ждет резкая смена погоды
- 21 мая
- Какой будет погода в июне 2026: многолетние наблюдения и народные приметы
- 20 мая
- Жара не отступает: какая погода будет в Москве 20 мая
- 19 мая
- Теплее, чем в Сочи: Петербург накрыла аномальная жара
Читайте также
64%
Нашли ошибку?