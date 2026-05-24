Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до 65 человек

Число студентов, пострадавших в результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, увеличилось до 65 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

При этом 21 человек погиб, их личности уже установлены. В память о жертвах 24 и 25 мая объявлены в ЛНР Днями траура.

Пасечник подчеркнул, что в здании находились только гражданские — студенты, обучавшиеся в педагогическом колледже. Также на объекте не было какого-либо вооружения.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ночь на 22 мая. В этот момент в зданиях находились более 80 подростков. Президент России Владимир Путин назвал удар киевского режима террористическим актом, так как никакой военной инфраструктуры рядом с образовательным заведением не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские боевики целенаправленно мешали проведению спасательной операции. ВСУ регулярно наносили повторные удары, пытаясь лишить заваленных обломками студентов последнего шанса на спасение.

Несмотря на постоянную угрозу повторных прилетов, специалисты экстренных служб рисковали собственными жизнями и продолжали разбирать бетонные конструкции, чтобы достать из-под них студентов.

