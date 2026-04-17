Молодая бабушка Валерия Гай Германика шокировала своим нарядом на ММКФ

Режиссер Валерия Гай Германика пришла на ММКФ вместе с дочерью

Традиционно красная дорожка 48-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) превращается в подиум для модных экспериментов. Этот год не стал исключением. Режиссер Валерия Гай Германика выбрала для мероприятия откровенный образ. Она вместе с дочерью Октавией оделась в стиле хоррора. Видео снял корреспондент 5-tv.ru на открытии 48-го ММКФ.

«Это моя дочь Октавия. Мы решили одеться как из хоррора», — сказала 42-летняя Валерия Гай Германика.

На режиссере был черный полупрозрачный боди с кожаными рукавами, который едва прикрывал ее грудь. Черная помада и венок из металлических листьев завершали образ «идеального» гота. Наследница Валерии Гай Германики, 18-летней Октавии, блистала в длинном темно-бордовом платье. В глаза бросался яркий макияж девушки: черная помада и чрезмерное количество теней того же цвета.

Летом прошлого года Валерия стала бабушкой. Ее дочь Октавия вышла замуж в 17 лет и вскоре родила первого ребенка – девочку. Валерия, как режиссер, высказалась против ранних браков, подчеркнув, что семью следует создавать в более зрелом возрасте.

