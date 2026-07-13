Восемь мирных жителей погибли в ДНР в результате ударов ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 73 0

Среди жертв есть ребенок.

Сколько человек погибли в ДНР от ударов ВСУ 13 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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В результате атак ударных беспилотников ВСУ на ДНР погибли восемь мирных жителей, среди них ребенок, еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА», — написал Пушилин в личном блоге.

По его словам, один из ударов пришелся на село Федоровка. Там погибла семья из четырех человек — мальчик 2016 года рождения и три женщины.

Еще несколько человек погибли в результате ударов по автомобилям в Горловке, Мангушском округе и на дороге Дебальцево — Светлодарск.

Среди пострадавших оказались жители Федоровки, Мангушского округа, Горловки и Дебальцево.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — отметил глава ДНР.

Пушилин также уточнил, что в результате атак были повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также спецтехника в нескольких муниципальных округах республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали центральный рынок Старобельска в ЛНР. В результате удара погибла 34-летняя женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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