«Очередной подлый удар по Старобельску»: ВСУ атаковали рынок в ЛНР

ВСУ атаковали центральный рынок в ЛНР

ВСУ нанесли удар по центральному рынку Старобельска в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.

«Очередной подлый удар ВФУ нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал», — написал глава республики.

В ходе атаки тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, врачи боролись за ее жизнь, но спасти местную жительницу не удалось.

«Медики сделали все возможное, чтобы спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она погибла за четыре дня до своего дня рождения…» — констатировал Пасечник.

Глава ЛНР подвел печальную статистику: днем 13 июля ВСУ атаковали десять муниципалитетов в регионе. Жертвы ударов есть и в Кременной — там украинский дрон ударил вблизи частного дома, находившийся в зоне поражения 50-летний мужчина погиб.

Также атаке подверглись в Новоайдарский, Троицкий, Станично-Луганский, Белокуракинский и Сватовский муниципальных округа, города Лисичанск и Луганск.

Ранее 13 июля ВСУ атаковали пожарно-спасательную часть МЧС в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

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