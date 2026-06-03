«Агрессивная среда»: Мария Захарова о давлении на российских дипломатов

В МИД указали на угрозы, визовые барьеры и ограничения в работе миссий.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Захарова: Европа создает агрессивную среду для российских дипломатов
Страны Западной Европы создали крайне сложные условия для работы российских дипломатических представительств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам дипломата, европейские государства формально не вышли из Венских конвенций, однако на практике отходят от заложенных в них принципов. Захарова отметила, что вокруг российских дипмиссий формируется враждебная обстановка, мешающая нормальной работе сотрудников.
«Они еще не отказывались от Венских конвенций, но посмотрите, что происходит де-факто. Это, безусловно, создание агрессивной, я даже не говорю токсичной, агрессивной среды в окружении российских дипломатических миссий Западной Европе», — сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с угрозами, ограничениями передвижения, проблемами при оформлении виз для членов семей и другими действиями, которые затрудняют деятельность представительств.
Отдельно Захарова упомянула ситуацию в Финляндии. По ее данным, в 2024 году там были арестованы некоторые объекты российской недвижимости, в том числе дипломатические. Несмотря на подобное давление, сотрудники российских миссий продолжают выполнять свои обязанности, добавила она.
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