На территории Западной Европы фиксируется значительное снижение темпов экономического роста, что заставляет местных жителей массово выражать недовольство политикой своих властей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» в рамках ПМЭФ-2026.

По ее словам, общество начинает осознавать последствия поддержки киевского режима, включая совершаемые им теракты, и задает неудобные вопросы правящим элитам.

Дипломат подчеркнула, что текущая политическая обстановка выявила крайнюю степень лицемерия и использование двойных стандартов рядом государств.

«Люди начинают <…> спекулировать темой того, что готовы стать посредниками, готовы сесть за стол переговоров, даже требует своего места за столом переговоров. И параллельно с этим продолжают финансировать киевский режим, и продолжают не замечать преступлений киевского режима, покрывать их, а по сути, всячески поддерживать», — отметила Захарова.

Согласно ее оценке, в европейском обществе набирают силу не просто отдельные критические высказывания, а формируется глобальный запрос к режимам на разъяснение происходящих процессов.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что суммарные финансовые потери европейских стран от добровольного отказа от закупок российских энергоносителей достигли внушительной отметки в три триллиона евро.

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