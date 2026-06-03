Захарова: в Европе падают темпы экономического развития

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 50 0

Жители западных стран недовольны решениями властей.

Мария Захарова про экономику Европы — видео

Фото: IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

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Тема:
ПМЭФ 2026

На территории Западной Европы фиксируется значительное снижение темпов экономического роста, что заставляет местных жителей массово выражать недовольство политикой своих властей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» в рамках ПМЭФ-2026.

По ее словам, общество начинает осознавать последствия поддержки киевского режима, включая совершаемые им теракты, и задает неудобные вопросы правящим элитам.

Дипломат подчеркнула, что текущая политическая обстановка выявила крайнюю степень лицемерия и использование двойных стандартов рядом государств.

«Люди начинают <…> спекулировать темой того, что готовы стать посредниками, готовы сесть за стол переговоров, даже требует своего места за столом переговоров. И параллельно с этим продолжают финансировать киевский режим, и продолжают не замечать преступлений киевского режима, покрывать их, а по сути, всячески поддерживать», — отметила Захарова.

Согласно ее оценке, в европейском обществе набирают силу не просто отдельные критические высказывания, а формируется глобальный запрос к режимам на разъяснение происходящих процессов.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что суммарные финансовые потери европейских стран от добровольного отказа от закупок российских энергоносителей достигли внушительной отметки в три триллиона евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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