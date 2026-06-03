Жители западных стран недовольны решениями властей.
Фото: IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС
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На территории Западной Европы фиксируется значительное снижение темпов экономического роста, что заставляет местных жителей массово выражать недовольство политикой своих властей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» в рамках ПМЭФ-2026.
По ее словам, общество начинает осознавать последствия поддержки киевского режима, включая совершаемые им теракты, и задает неудобные вопросы правящим элитам.
Дипломат подчеркнула, что текущая политическая обстановка выявила крайнюю степень лицемерия и использование двойных стандартов рядом государств.
«Люди начинают <…> спекулировать темой того, что готовы стать посредниками, готовы сесть за стол переговоров, даже требует своего места за столом переговоров. И параллельно с этим продолжают финансировать киевский режим, и продолжают не замечать преступлений киевского режима, покрывать их, а по сути, всячески поддерживать», — отметила Захарова.
Согласно ее оценке, в европейском обществе набирают силу не просто отдельные критические высказывания, а формируется глобальный запрос к режимам на разъяснение происходящих процессов.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что суммарные финансовые потери европейских стран от добровольного отказа от закупок российских энергоносителей достигли внушительной отметки в три триллиона евро.
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