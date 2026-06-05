Песков не стал раскрывать реакцию Путина на письмо Зеленского

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Президент РФ уже ознакомился с посланием лидера киевского режима.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию главы государства на открытое письмо лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующий вопрос ему задали в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать. Поэтому забегать вперед я бы не хотел», — ответил Песков.

Ранее в тот же день Песков подтвердил, что президенту России сообщили об открытом письме Зеленского. По словам представителя Кремля, глава государства уже ознакомился с его содержанием.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты рост.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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