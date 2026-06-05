«Гонка за суверенитет набирает обороты»: Путин о мировом лидерстве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

В новой мировой конкуренции побеждать будут страны, которые умеют не только защищаться от давления, но и быстрее развивать экономику, технологии и партнерства.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Путин: глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить суверенитет

Глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить собственный суверенитет, а борьба за него в мире только усиливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Глобальное лидерство зависит от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты», — заявил Путин.

По словам главы государства, суверенитет заключается не только в способности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. Он подчеркнул, что это также вопрос качества государственного управления, экономики и общества.

«Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что настоящий суверенитет невозможен без эффективности. По его словам, нельзя прикрываться самостоятельностью государства для оправдания медленной работы, высоких затрат или неудобных решений.

«Настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать: «Мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что в нынешних непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет. При этом, по его словам, страна не замыкается в себе, а наоборот — расширяет круг международных партнеров и развивает сотрудничество по различным направлениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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