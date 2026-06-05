Путин: в 2026 году уровень инфляции в России приблизится к 5,2%

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Экономический рост должен быть сбалансирован и опираться на внутренний спрос.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Инфляция в России продолжает снижаться, и к концу 2026 года ее уровень может приблизиться к отметке 5,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Инфляция у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозам, в текущем году она приблизится к 5,2%», — сообщил Путин.

По его словам, экономический рост должен быть сбалансированным, опираться на внутренний спрос и сопровождаться дальнейшим снижением инфляционного давления.

В феврале 2026 года Владимир Путин заявил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) не должно привести к продолжительному росту инфляции в России. Глава государства отметил, что по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%. Для сравнения, в 2024-м этот показатель составлял 9,5%.

При этом в начале 2026 года темпы роста цен временно ускорились до 6,4% в годовом выражении. По словам президента, к концу 2026 года инфляция может вновь опуститься примерно до 5%. Он подчеркнул, что влияние налоговых изменений на цены, по его оценке, будет краткосрочным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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