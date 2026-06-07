От атак Киева страдают его страны-спонсоры

Дроновый террор со стороны Украины против России опасен тем, что он легко поворачивается против тех, кто его пытается контролировать. Против европейцев, что дают Киеву и деньги, и оружие.

В пятницу Румыния оказалась под ударом морских дронов ВСУ. Четыре безэкипажных катера в прямом смысле «попутали берега» и пошли на Констанцу — это крупный порт на Черном море. Три сдетонировали по дороге, а один «добрался до цели». Понятно, что во всём обвинили опять нас: мол, катер потерял управление под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Однако важнее другое. Неделю назад беспилотник врезался в жилой дом в Галаце. Румыния де-факто становится прифронтовым государством. Как Финляндия, как Литва, Латвия и Эстония. Кто следующий?

Той же ночью, что и румынская Констанца, в Азовском море два гражданских судна были атакованы беспилотниками ВСУ. На обоих команда из Азербайджана. Пятеро погибли. Трое ранены.

Дальше — Польша. Уж, казалось бы, не было дружбы крепче. Так все. Вечно конфликтующие польские политические силы объединились в осуждении Зеленского, который присвоил одному из подразделений почетное наименование «имени Героев УПА*».

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена добиться отмены этого решения. Для тех, кто забыл или не знал: УПА — это организация, на совести которой десятки тысяч убитых польских мирных жителей на Волыни. Наконец-то поляки разглядели, кого выкормили. Для России это было очевидно с самого начала конфликта на Украине.

«Нам все время говорили: „Какая денацификация? О чем вы говорите? Какая чушь!“ Как это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями военными и с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну ужас просто! Это огромная часть трагедии, которая называется „Холокост“. Миллион, вы понимаете? Детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах», — сказал Владимир Путин.

Причем украинцы умудряются гадить даже по мелочи. Один из беженцев выловил сома в пруду рядом с польской столицей. Сом был и правда большой, и он был местной достопримечательностью — его подкармливали. 20 лет жил в пруду. Украинец его поймал, положил в багажник и увез, несмотря на возмущение местных. Его депортировали с запретом на пять лет въезда в ЕС.

Сейчас в ЕС все активнее обсуждают предложение: а давайте не будем принимать в качестве беженцев украинских мужчин, годных к армии, — нехай они воюют. Откровеннее других эту мысль выразил шведский министр по вопросам миграции.

Кроме Швеции, Германия и как раз Польша поддерживают эту позицию. По данным Евростата, временной защитой в Европе пользуются около четырех с половиной миллионов граждан Украины. Больше всего мужчин приняла Германия — почти треть. На втором месте — Польша.

Подумаем об этом спокойно. Конечно, с одной стороны, это выгодно режиму Зеленского. Но с другой стороны… Европа четыре года объясняла Украине: мы с вами. Вы стали жертвой российской агрессии — мы вас защитим. Это гуманизм, это европейские ценности.

А теперь те же люди говорят: так, нечего тут делать. Идите воюйте.

*организация, запрещенная в России и признанная экстремистской