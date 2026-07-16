За утро силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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За утро силы ПВО России перехватили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.
Глава города также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что гражданская инфраструктура города Энгельс в Саратовской области получила повреждения в результате удара вражеских беспилотников. Жертв и пострадавших нет.
Также 5-tv.ru писал о том, что город Энергодар полностью лишился электричества из-за целенаправленного удара украинских дронов по гражданской инфраструктуре. Важные объекты социальной сферы и жизнеобеспечения были переведены на дизельные генераторы. А коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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