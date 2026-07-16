За утро силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву

За утро силы ПВО России перехватили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Глава города также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гражданская инфраструктура города Энгельс в Саратовской области получила повреждения в результате удара вражеских беспилотников. Жертв и пострадавших нет.

Также 5-tv.ru писал о том, что город Энергодар полностью лишился электричества из-за целенаправленного удара украинских дронов по гражданской инфраструктуре. Важные объекты социальной сферы и жизнеобеспечения были переведены на дизельные генераторы. А коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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