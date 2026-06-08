Опасный шведский стол: как не отравиться в отпуске

Daily Mail: в отпуске высок риск пищевого отравления

Пищевое отравление в отпуске чаще всего начинается банально: съели не до конца прожаренное мясо, взяли салат, промытый местной водой, выпили коктейль со льдом или выбрали еду, которая слишком долго стояла на жаре. Через несколько часов или дней появляются тошнота, боль в животе, диарея, рвота, слабость, температура.

Издание Daily Mail в материале о летних поездках предупредило: в отпуске риск выше не потому, что «желудок слабый», а потому что меняются вода, еда, жара, гигиена и привычный режим.

Главный враг — вода

В поездке опасна не только еда. Вода часто становится причиной кишечных инфекций. Если в стране небезопасно пить воду из-под крана, ее не стоит использовать даже для чистки зубов. Лед в напитках тоже опасен: он может быть сделан из той же воды.

Безопаснее выбирать фабрично закрытые бутылки и проверять крышку. Если бутылка уже открыта или пробка выглядит подозрительно, лучше не пить. Горячий чай и кофе обычно безопаснее, если вода действительно кипятилась.

Правило простое: если вы не уверены в воде, не пейте ее, не глотайте в душе, не чистите ей зубы, не берите лед и осторожнее относитесь к салатам, зелени и фруктам, которые могли мыть под краном.

Шведский стол — ловушка

Самая коварная зона в отеле — шведский стол. Еда может выглядеть нормально, но бактерии быстро размножаются, если блюда долго стоят теплыми, а не горячими или холодными. Особенно опасны мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, молочные соусы, кремы, майонезные салаты и блюда, которые несколько раз выносили и убирали.

Безопаснее брать то, что приготовили недавно и подали горячим. Если блюдо едва теплое, долго стоит на открытом воздухе или выглядит подсохшим, лучше не рисковать. Фрукты безопаснее те, которые можно очистить самостоятельно. Нарезанные арбузы, дыни и фруктовые тарелки могут быть проблемой, если их готовили грязным ножом или держали без нормального охлаждения.

На отдыхе работает грубое правило: горячее должно быть горячим, холодное — холодным, все подозрительно теплое лучше оставить на тарелке.

Уличная еда

Уличная еда не всегда опасна. Иногда оживленная точка с высокой проходимостью безопаснее пустого ресторана, где еда стоит часами. Важны оборот, чистота и готовка при вас.

Если мясо лежит заранее готовым, соусы стоят на жаре, продавец берет деньги и еду одними руками, посуда плохо промыта, а вокруг нет воды для мытья рук, риск растет. Если блюдо жарят или варят при вас, подают очень горячим, а очередь движется быстро, риск ниже.

Самый плохой вариант — еда, которая была приготовлена неизвестно когда и просто подогревается для вида. В жару это идеальная среда для бактерий.

Руки решают

Мытье рук — не формальность. В дороге руки касаются денег, поручней, дверных ручек, телефонов, чемоданов, пляжных лежаков, меню и терминалов. Потом человек берет еду, и инфекция попадает в рот.

Перед едой лучше мыть руки с мылом. Если воды и мыла нет, подойдет антисептик с содержанием спирта не менее 60%. Но антисептик не заменяет мытье рук, если руки явно грязные или липкие.

Отдельная ошибка — есть чипсы, фрукты, выпечку или фастфуд руками сразу после дороги, рынка или экскурсии. В отпуске это происходит постоянно.

Что взять с собой

В дорожной аптечке должны быть средства для регидратации — порошки или растворы с электролитами. При диарее и рвоте организм теряет воду и соли. Обычная вода помогает, но электролиты работают точнее, особенно если человек часто бегает в туалет или не может нормально есть.

Также стоит взять сорбент или препарат, который вы обычно переносите нормально, жаропонижающее, антисептик для рук, термометр, запас салфеток, маленькую бутылку воды в дорогу.

Противодиарейные препараты лучше использовать осторожно: они могут быть полезны в самолете или автобусе, но при высокой температуре, крови в стуле или подозрении на тяжелую инфекцию их нельзя применять без врача.

Антибиотики «на всякий случай» пить не нужно. Их должен назначать врач. При некоторых инфекциях неправильный антибиотик может не помочь, а навредить.

Если уже накрыло

Первое — пить. Маленькими глотками, часто. Если рвет, не нужно заливать в себя стакан сразу: это может спровоцировать новый приступ. Лучше по несколько глотков каждые несколько минут.

Второе — отдыхать. Организм выводит инфекцию или токсины через рвоту и диарею. Насильно останавливать процесс любой ценой не всегда правильно.

Третье — не есть тяжелую пищу. Когда рвота стихла, можно возвращаться к простой еде небольшими порциями. Жирное, алкоголь, острое, молочное и большое количество сладкого лучше отложить.

Четвертое — следить за признаками обезвоживания: редкое мочеиспускание, темная моча, сильная жажда, сухость во рту, головокружение, слабость, спутанность, учащенное сердцебиение. У детей и пожилых обезвоживание развивается быстрее.

Когда срочно к врачу

Медицинская помощь нужна, если рвота не дает удерживать жидкость, диарея продолжается несколько дней, появилась кровь в стуле, сильная боль в животе, высокая температура, признаки обезвоживания, выраженная слабость или спутанность сознания.

Особенно осторожными должны быть дети, беременные, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями сердца, почек, кишечника, диабетом. Для них пищевое отравление может быть опаснее, чем для здорового взрослого.

Если заболели несколько человек из одного отеля после одной еды, стоит сообщить администрации, туроператору или страховщику. Если понадобится лечение или претензия, важны медицинские документы, чеки за лекарства и фиксация симптомов.

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