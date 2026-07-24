«Я обижен»: Олешко пожаловался, что ему не дают роли в сказках

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 5 806 0

Актер считает, что создан для таких проектов.

Александр Олешко пожаловался на отсутствие ролей в сказках

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Александр Олешко пожаловался на отсутствие ролей в сказках

Народный артист России Александр Олешко признался, что огорчен отсутствием приглашений сниматься в сказках. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Актер подчеркнул, что сказка — это тот жанр, который ему ближе всего. Олешко заявил, что хотел бы получать больше предложений о съемках в подобных проектах.

«Не хочу быть критиканом ни в коем случае. Немножко я удивлен и обижен тому, что сказки ко мне невнимательны, потому что, мне кажется, это абсолютно мой жанр. Я вообще должен сниматься в каждой сказке», — сказал звезда сериала «Папины дочки».

Александр уверен, что его внешность и актерское мастерство отлично подходят для сказок. При этом артист не может объяснить, почему создатели кинокартин не замечают его талант.

«Видимо, продюсерам нет до этого дела или они невнимательны к тому, что я могу это сделать. Я настолько гибкий, и мое лицо настолько подходит к разным эпохам, временам, разным задачам», — добавил актер.

Накануне, 23 июля, артист отметил юбилей — 50 лет. 5-tv.ru собрал самые яркие, малоизвестные и откровенные моменты его биографии.

Ранее актриса Ольга Смирнова рассказала, что удар по творческой карьере могут нанести мысли о реакции семьи на различные роли в кино.

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