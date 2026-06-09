«Нужна поддержка»: Юлия Пересильд рассказала о непростом периоде Вани Дмитриенко

|
Алена Куликова
Алена Куликова 59 0

Актриса призвала поддержать певца после его успеха на премии МУЗ-ТВ

Актриса Юлия Перисильд призвала поддержать Ваню Дмитриенко

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юлия Пересильд рассказала о непростом периоде Вани Дмитриенко

Актриса Юлия Пересильд на личной странице в Instagram* рассказала о переживаниях за певца Ваню Дмитриенко, который, по ее словам, сейчас проходит непростой жизненный этап.

Поводом для откровения стал успех артиста на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение», где он вместе с Анной Пересильд получил награду за совместную песню «Силуэт» в номинации «Лучшая коллаборация».

«Ваня, дорогой, родной, держись! У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберешь у меня нет», — написала артистка.

В личном блоге Пересильд призналась, что при подготовке публикации о музыканте ей захотелось плакать. Она отметила, что период, который сейчас переживает Дмитриенко, одновременно является счастливым и сложным из-за популярности и повышенного внимания к его жизни. По мнению актрисы, артисту особенно важна поддержка близких людей.

Ранее 5-tv.ru писали, что ведущими церемонии стали телеведущая Лера Кудрявцева, комик Владимир Маркони, телеведущая Марина Кравец, певец Ваня Дмитриенко, телеведущая Регина Тодоренко, народный артист России Николай Басков и блогер Дима Масленников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
Кремль пока не планирует поздравлять Пашиняна с победой на выборах
13:41
В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро
13:35
«Звезда!» — Юлия Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко
13:22
«Спасибо за любовь»: умер отчим Гарика Харламова
13:08
«Мне давали 500 рублей»: Звезда «Дома-2» Меньщиков выступает в метро
12:47
«Нужна поддержка»: Юлия Пересильд рассказала о непростом периоде Вани Дмитриенко

Сейчас читают

«Филипп, я хотела потереться!» — Киркоров и Тодоренко подрались на сцене
Анастасия Волочкова изменилась до неузнаваемости
Наркотики, измены и брак с Тодоренко: как живет Влад Топалов
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео