Киркоров плюнул в лицо Тодоренко во время схватки за награду ТЭФИ

Певец Филипп Киркоров плюнул в лицо телеведущей Регине Тодоренко, когда она предприняла яростную попытку вырвать у него приз за шоу «Маска» на церемонии ТЭФИ-2026. Об этом сообщают очевидцы инцидента в зале.

«Успокойся, Регина, сейчас получишь», — пригрозил певец, пока ведущая лягалась и брыкалась, пытаясь завладеть статуэткой.

Сразу после плевка Киркорова в Тодоренко, ведущая церемонии выдала шутку про отсутствие певца Николая Баскова в зале, намекнув на недавнюю перепалку из-за гримерки, в которой Басков призвал Регину научиться себя вести.

«Филипп Бедросович, как обычно, забрал самое важное и нужное. Я хотела хотя бы потереться, Филипп! Потереться!» — кричала Тодоренко со сцены вслед убегающему артисту.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Регина Тодоренко и певец Николай Басков устроили шуточную перепалку из-за перепутанной гримерной комнаты, однако телеведущая призналась, что на самом деле обожает певца и не держит зла за острые шутки.

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