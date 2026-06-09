«Филипп, я хотела потереться!» — Киркоров и Тодоренко подрались на сцене
Ведущая брыкалась на сцене, а затем с криком побежала за уносящим статуэтку артистом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Григорий Сысоев
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Киркоров плюнул в лицо Тодоренко во время схватки за награду ТЭФИ
Певец Филипп Киркоров плюнул в лицо телеведущей Регине Тодоренко, когда она предприняла яростную попытку вырвать у него приз за шоу «Маска» на церемонии ТЭФИ-2026. Об этом сообщают очевидцы инцидента в зале.
«Успокойся, Регина, сейчас получишь», — пригрозил певец, пока ведущая лягалась и брыкалась, пытаясь завладеть статуэткой.
Сразу после плевка Киркорова в Тодоренко, ведущая церемонии выдала шутку про отсутствие певца Николая Баскова в зале, намекнув на недавнюю перепалку из-за гримерки, в которой Басков призвал Регину научиться себя вести.
«Филипп Бедросович, как обычно, забрал самое важное и нужное. Я хотела хотя бы потереться, Филипп! Потереться!» — кричала Тодоренко со сцены вслед убегающему артисту.
Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Регина Тодоренко и певец Николай Басков устроили шуточную перепалку из-за перепутанной гримерной комнаты, однако телеведущая призналась, что на самом деле обожает певца и не держит зла за острые шутки.
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