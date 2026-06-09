ЕС намерен запретить въезд тем, кто служил в российской армии с начала СВО

В Евросоюзе планируют запретить въезд тем, кто служил в рядах российской армии с момента начала спецоперации. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский союз всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала», — заявила она на брифинге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2027 году Еврокомиссия усилит контроль за выдачей виз гражданам России. На таком нововведении настояла группа лиц из 11 европейских стран. Они заявили, что подход к выдаче этого документа россиянам устарел, поэтому нормы нуждаются в корректировке. При этом эти новые правила не будут действовать в пик отпусков.

Также 5-tv.ru писал о том, что, несмотря на сближение с Западом и потенциальную возможность вступить в ЕС, Сербия далека от отмены безвизового режима с Россией.

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