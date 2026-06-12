«Снег, смайлики и вода от сосисок»: Евродепутат высмеял новый пакет антироссийских санкций

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Алена Куликова
Алена Куликова 49 0

Депутат решил кратко перечислить, что Евросоюз больше не будет поставлять России.

Немецкий депутат Европарламента Зоннеборн высмеял санкции

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Guido Schiefer

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Немецкий евродепутат Зоннеборн высмеял 21-й пакет антироссийских санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет ограничительных мер против России. Однако немецкий депутат Европарламента Мартин Зоннеборн в интервью YouTube-каналу отреагировал на это с откровенной насмешкой.

«На наш взгляд, само его существование доказывает лишь одно: она не очень хорошо справилась с предыдущими 20 пакетами», — заявил Мартин Зоннеборн.

Евродепутат решил кратко перечислить, что именно, согласно его ироничной трактовке, Евросоюз якобы больше не будет поставлять России. В этот «перечень» вошли: снег, холодная вода, оставшаяся после варки сосисок, атомные бомбы, оторванные крышки от молочных пачек, а также запчасти для заводов BMW, которые российская сторона использует для выпуска более дешевых аналогов немецких автомобилей.

Кроме того, евродепутат добавил в список статистику Международного валютного фонда. Она показывает, что средний чистый реальный доход в России выше, чем в десяти странах — членах ЕС. Завершился саркастический обзор пунктом «смайлики». Таким образом политик высмеял растущий список европейских запретов, указав на его абсурдность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что парламент Италии впервые проголосовал за поэтапное снятие санкций с РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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