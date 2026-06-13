Аракчи завил о победе Ирана в конфликте с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о победе над США

Иран вышел победителем из конфликта с США, настало лучшее время для прекращения войны. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в эфире иранского телевидения IRIB. Он подчеркнул, что у Ирана есть преимущество перед Соединенными Штатами.

«Мы действительно одержали победу на поле боя», — безапелляционно указал он.

Аракчи отметил, что в ходе конфликта не было ни одной ночи, когда противники Ирана совершали бы атаку на республику и не получали за это ответа.

Дипломат подчеркнул, что в рамках временного соглашения с США уже в ближайшее время будет объявлено об окончании войны на всех фронтах, включая территорию Ливана.

Также частью сделки является прекращение блокады со стороны США и возобновление работы Ормузского пролива.

Глава иранского МИД уверенно заявил, что Штаты обязуются больше не вмешиваться во внутренние дела республики. При этом, по словам Аракчи, меморандум еще не подписан, поскольку возможны изменения.

Что касается вопроса ядерной программы Ирана, который волнует президента США Дональда Трампа, то он будет обсуждаться сторонами на более поздних этапах.

Как ранее писал 5-tv.ru, после ударов США, нанесенных 10 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал Вашингтон покинуть регион и предупредил о готовности иранских вооруженных сил на любые угрозы.

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