По факту избиения девушки-фельдшера в Пятигорске возбуждено уголовное дело

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

На врача напали родственники пациентки, ее напарника удерживали и не давали вмешаться. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

По факту избиения фельдшера в Пятигорске возбуждено дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

СК: по факту избиения девушки-фельдшера в Пятигорске возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту избиения фельдшера в Пятигорске. На нее напали родственники женщины, которой она оказывала медицинскую помощь. Девушке потребовалась госпитализация. Об этом сообщили представители управления Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю в мессенджере «МАКС». В ведомстве отметили, что со сторонами конфликта работают правоохранители.

«По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Александра Перепелицына в следственном отделе по городу Пятигорск по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 Уголовного кодекса (УК) РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью)», — сказано в публикации.

Прежде пострадавшая сотрудница скорой помощи Райме рассказала 5-tv.ru, что женщине, к которой она прибыла, стало плохо после поминок. Когда бригада скорой приехала на место, пациентка и несколько ее родственников находились во дворе частного дома. Врач и ее напарник с трудом провели осмотр и оценили показатели, так как близкие постоянно вмешивались и требовали немедленного лечения.

Выяснилось, что пациентка выпила и на короткое время потеряла сознание. Медики попытались снять кардиограмму уже в доме, но она начала срывать электроды и сопротивляться. Из-за обморока и опьянения ей посоветовали поехать в больницу, и тут ситуация накалилась. Райме нагрубили, попытались отнять медицинские документы и планшет в ответ на просьбу подписать отказ от госпитализации.

Попытка снять нападение на смартфон обернулась побоями. Несколько человек зажали врача в угол, наносили удары, схватили за волосы, а ее напарника удерживали. Требовали удалить видео — или не выпустят. Мужчине удалось выбить дверь, и они с Райме убежали. У девушки диагностированы ушиб правой почки, ушиб грудной клетки, повреждения мягких тканей затылка, а также многочисленные ссадины и гематомы на руках.

Фельдшер проходит лечение. Участники атаки были доставлены в органы внутренних дел, сообщили в СК, и опрошены. По последним данным, установлены не все виновники инцидента.

Ранее, писал 5-tv.ru, в городе Заинск полицейские задержали мужчину, который напал на женщину возле жилого дома. Он избил жертву мусорным баком, а потом молил правоохранителей о пощаде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:07
По факту избиения девушки-фельдшера в Пятигорске возбуждено уголовное дело
4:56
Власти Москвы рассказали, когда и почему в городе исчезнет американский клен
4:21
ВС США сбили несколько иранских дронов, летевших к Ормузскому проливу
3:54
«Ошибка — переоценивать свои силы»: почему нельзя пытаться переиграть мошенника
3:32
«Рыба гниет с головы»: экс-жена Товстика обвинила его в экономии на общих детях
2:49
Многодетная мама в 44 года: певица Карина Кокс родила третьего ребенка

Сейчас читают

Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
Наследство бездетной Людмилы Чурсиной: кому достанется имущество знаменитой актрисы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео