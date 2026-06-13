Парагвайский полузащитник Бобадилья забил первый автогол на ЧМ-2026

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

В матче против США его команда проиграла — счет 4:1.

Парагвайский полузащитник забил первый автогол на ЧМ-2026

Фото: Reuters/Matthew Childs

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Первый автогол ЧМ-2026 забит в матче США — Парагвай

Полузащитник сборной Парагвая Дамьян Бобадилья стал автором первого автогола на чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026) в матче против сборной США. На седьмой минуте спортсмен отправил мяч в свои ворота. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, штат Калифорния.

Американская сборная обыграла команду Парагвая со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ. Среди спортсменов из США забитыми мячами отличились Фоларин Балоган и Джованни Рейна. Балоган впервые за время турнира поразил ворота соперника больше одного раза за игру. У проигравших отличился голом Маурисио Прадо.

За сборную Парагвая выступает защитник московского футбольного клуба «Динамо» Хуан Касерес. Он вышел на поле в стартовом составе и продержался 79 минут, но не проявил себя значительными результатами, а в первом тайме получил желтую карточку.

Команды США и Парагвая выступают в группе D вместе со сборными Турции и Австралии, которые встретятся на поле 14 июня. Американские спортсмены в следующем туре сыграют против австралийцев 19 июня, а 20-го парагвайцы встретятся с турками.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике начался 11 июня и завершится 19-го. Матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле, в Ванкувере и Торонто, а также в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее. Впервые в турнире участвуют 48 команд, разделенные на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие сборные, восемь займут третьи места. Действующим победителем ЧМ пока остается Аргентина.

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