Сторонники Трампа рассмотрели угрозу в загадочной надписи в центре Вашингтона

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Выцветшие цифры заметили фотографы, снимавшие виды столицы перед празднованием 250-летия США и дня рождения американского лидера.

В чем увидели угрозу для Трампа в Вашингтоне

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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NBC News: сторонники Трампа увидели угрозу в надписи «8647» в Вашингтоне

Крупная надпись «8647» появилась в центре Вашингтона на территории Национальной аллеи. Сторонники президента США Дональда Трампа восприняли ее за вероятный намек на угрозу американскому лидеру. Информацию об этом передал телеканал NBC News.

В МИД США заявили, что любые угрозы в адрес президента воспринимаются крайне внимательно. В ведомстве сообщили, что полиция парка США проверит обстоятельства произошедшего и установит причастных к инциденту.

Также представитель министерства охарактеризовал случившееся как акт вандализма. По данным телеканала, выцветшие цифры заметили фотографы, снимавшие виды столицы перед празднованием 250-летия США и дня рождения Трампа 14 июня.

Дело в том, что число 86 исходит из американского ресторанного сленга. Оно означает блюдо, которое закончилось или которое исключили из меню. В дальнейшем данное число стали использовать шире — в значении «убрать», «избавиться» или «выставить человека». В свою очередь число 47 указывает на Трампа, который 47-й президент США.

До этого в Вашингтоне произошел другой инцидент рядом с Белым домом. Журналист ABC News Селина Ван сообщила, что в этом районе были слышны выстрелы. Корреспондент NBC Джули Циркин уточнила, что прозвучало около 20-30 выстрелов.

Позднее в Минюсте США заявили, что стрельбу у Белого дома рассматривают как покушение на Трампа. В ведомстве уточнили, что злоумышленник предпринял попытку убить американского лидера, членов его семьи и сотрудников. По данным министерства, нападавший вытащил из сумки крупнокалиберное оружие и начал стрелять в направлении Белого дома.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Трамп назвал помощь Европы в войне с Ираном ненужной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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