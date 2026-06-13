Американцы перешли на российскую обувь

США вдвое увеличили закупки российской обуви

Поставки российской обуви в США в апреле заметно выросли и более чем в два раза превысили мартовские показатели. К такому выводу пришло агентство «Прайм», проанализировав данные американской таможенной статистики.

Если в марте 2026 года объем закупок составлял 118,2 тысячи долларов, то уже в апреле он достиг 262,4 тысячи долларов. Этот результат оказался максимальным за последний год. Более высокий показатель фиксировался только в апреле 2025 года, когда американский импорт российской обуви оценивался в 273,6 тысячи долларов.

Несмотря на рост поставок из России, крупнейшими экспортерами обуви на рынок США остаются азиатские производители. Лидером по итогам апреля стал Вьетнам, который поставил продукции на 794,5 миллиона долларов.

В пятерку основных поставщиков также вошли Китай с объемом экспорта 290,5 миллиона долларов, Индонезия — 287,6 миллиона, Италия — 175,2 миллиона и Камбоджа — 142,3 миллиона долларов.

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