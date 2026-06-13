Американцы перешли на российскую обувь

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

После нескольких месяцев скромных показателей поставки неожиданно показали высокий результат.

США вдвое увеличили закупки российской обуви

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США вдвое увеличили закупки российской обуви

Поставки российской обуви в США в апреле заметно выросли и более чем в два раза превысили мартовские показатели. К такому выводу пришло агентство «Прайм», проанализировав данные американской таможенной статистики.

Если в марте 2026 года объем закупок составлял 118,2 тысячи долларов, то уже в апреле он достиг 262,4 тысячи долларов. Этот результат оказался максимальным за последний год. Более высокий показатель фиксировался только в апреле 2025 года, когда американский импорт российской обуви оценивался в 273,6 тысячи долларов.

Несмотря на рост поставок из России, крупнейшими экспортерами обуви на рынок США остаются азиатские производители. Лидером по итогам апреля стал Вьетнам, который поставил продукции на 794,5 миллиона долларов.

В пятерку основных поставщиков также вошли Китай с объемом экспорта 290,5 миллиона долларов, Индонезия — 287,6 миллиона, Италия — 175,2 миллиона и Камбоджа — 142,3 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неправильно подобранная летняя обувь повышает риск травм, болей в спине, изменения формы пальцев и развития ортопедических заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:43
Россиянам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском
14:38
«Не могу есть и глотать воду»: самочувствие комика Элдоса резко ухудшилось
14:37
Пушилин: ВСУ нанесли серьезный ущерб национальному парку «Святые горы» в ДНР
14:30
Россиянка Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду
14:26
Задержан пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»
14:16
Неудобная правда? Почему в США призывали разведку скрывать сообщения об НЛО

Сейчас читают

«Кайфаните»: Волкова призвала женщин перестать «исправлять» облик
Горбатого кита вызволили из сетей у берегов Мурманской области
Ольга Бузова показала травмированную ногу после экстренной операции
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео