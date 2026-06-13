Россиянка Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду

Россиянка Диана Миронова стала 16-кратной чемпионкой мира по бильярду, выиграв турнир по свободной пирамиде в Сургуте.

В решающем матче она уверенно обыграла свою соотечественницу Элину Нагулу со счетом 6:2. Эта победа принесла Мироновой 16-е золото мировых первенств с учетом различных дисциплин бильярдного спорта. После финала спортсменка призналась, что рада очередному титулу, однако посетовала на жару в игровом зале.

«Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший, ха-ха», — сказала Миронова в беседе с «Матч ТВ».

У мужчин победителем чемпионата мира стал россиянин Александр Молчанов. В финальной встрече он оказался сильнее представителя Белоруссии Дениса Колосова, завершив матч со счетом 9:4.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что флаг России вывесили среди государственных символов других стран на стадионе «Ацтека» в Мехико перед матчем открытия чемпионата мира по футболу 2026. При этом сборная России не примет участия в чемпионате.

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