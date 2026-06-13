На Кубани произошло возгорание на морском терминале из-за падения обломков БПЛА

В Темрюкском районе Краснодарского края произошло возгорание на морском терминале из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, погиб один человек. Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. К тушению возгорания привлекли 96 человек и задействовали свыше 30 единиц техники.

Глава региона выразил искренние соболезнования семье погибшего.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 10 июня украинский беспилотник повредил здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855», что привело к возгоранию крыши и серьезным повреждениям внутри.

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что это здание уже не раз подвергалось атакам, включая бомбардировки во время Великой Отечественной войны.

По информации сенатора Екатерины Алтабаевой, реставрация панорамы была завершена незадолго до атаки, но теперь внутренние помещения практически полностью уничтожены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует киевский режим для уничтожения исторических памятников, свидетельствующих о его поражениях. Она подчеркнула, что атака на музей — это варварский акт против гражданского объекта и культурного наследия.

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