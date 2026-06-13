На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Фото: Херсонская область/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Кубани произошло возгорание на морском терминале из-за падения обломков БПЛА
В Темрюкском районе Краснодарского края произошло возгорание на морском терминале из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, погиб один человек. Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. К тушению возгорания привлекли 96 человек и задействовали свыше 30 единиц техники.
Глава региона выразил искренние соболезнования семье погибшего.
Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 10 июня украинский беспилотник повредил здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855», что привело к возгоранию крыши и серьезным повреждениям внутри.
Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что это здание уже не раз подвергалось атакам, включая бомбардировки во время Великой Отечественной войны.
По информации сенатора Екатерины Алтабаевой, реставрация панорамы была завершена незадолго до атаки, но теперь внутренние помещения практически полностью уничтожены.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует киевский режим для уничтожения исторических памятников, свидетельствующих о его поражениях. Она подчеркнула, что атака на музей — это варварский акт против гражданского объекта и культурного наследия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 12 июн
- В Тольятти в результате атаки дронов ВСУ поврежден промышленный объект
- 12 июн
- Трое жителей Татарстана ранены в результате атаки украинских БПЛА
- 11 июн
- Беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу под Белгородом
- 11 июн
- ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Брянской области
- 11 июн
- В Афипском поселении Кубани ввели режим ЧС после атаки беспилотников на НПЗ
- 11 июн
- ВСУ ночью нанесли удары по четырем мостам в Херсонской области
- 11 июн
- НПЗ в Краснодарском крае загорелся после атаки украинских дронов
- 10 июн
- Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ЛНР
- 10 июн
- В ЮНЕСКО отреагировали на удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя»
- 10 июн
- Значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя» погибла в огне
Читайте также
64%
Нашли ошибку?