Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Сразу после этого будет полностью разблокирован Ормузский пролив, уверен глава Белого дома.

Когда США и Иран подпишут сделку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Подписание окончательного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальных сетях.

«Сделка запланирована к подписанию завтра, и сразу после ее подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — написал глава Белого дома в личном блоге.

Дональд Трамп уверен, что новые договоренности станут надежным барьером на пути Тегерана к созданию собственного ядерного оружия. Глава Белого дома также подчеркнул, что подписание сделки станет прочным фундаментом для долгосрочного сотрудничества США как с самим Ираном, так и со всем Ближневосточным регионом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика вышла победителем из конфликта с США и настало время для прекращения войны. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время ожидается объявление об окончании конфликта на всех фронтах и прекращении блокады со стороны США.

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