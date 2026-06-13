ВСУ нанесли удар по гаражу больницы в Херсонской области

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Повреждены санитарные машины и сам ангар.

ВСУ ударили по ангару медучреждения в Херсонской области

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Беспилотники ВСУ атаковали село Червоная Поляна в Херсонской области, пострадал гараж местной больницы. Об этом сообщили в администрации Горностаевского округа.

В результате атаки повреждения получили фельдшерско-акушерский пункт на базе автомобиля, санитарный автомобиль, а также само ангарное помещение. Отмечается, что пострадали кровля и стены гаража. Кузова двух санитарных автомобилей получили осколочные повреждения.

По данным администрации, пострадавших и погибших в результате атаки нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате атаки пострадали три автомобиля, при этом два из них полностью сгорели. Кроме того, зафиксированы повреждения топливозаправочных колонок и остекления производственного здания транспортного цеха.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов, ситуация на объекте остается под полным контролем специалистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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