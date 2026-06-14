Макрон пригласил Трампа на ужин в Версале после саммита G7

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 48 0

Место выбрано не случайно — оно имеет символическое значение для США.

Макрон пригласил Трампа на ужин в Версале после саммита G7

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

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Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил президента США Дональда Трампа на отдельный ужин в Версальском дворце по окончании саммита G7. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на Елисейский дворец.

Встреча на высшем уровне пройдет в курортном городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Мероприятие по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов запланировано на среду, последний день переговоров.

Как писала газета Politico со ссылкой на источники, Франция перенесла саммит G7 на 15–17 июня, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, который состоится на лужайке Белого дома 14 июня в честь 80-летия Дональда Трампа.

В ходе встречи лидеры стран «Большой семерки» обсудят важные вопросы, включая конфликт между Россией и Украиной, а также ситуацию вокруг Ирана.

Версальский дворец выбран не случайно — он имеет символическое значение, поскольку там в 1783 году подписали договор о независимости США.  Как отметили в издании, Макрон пригласил американского коллегу в это историческое и значимое для Штатов место в попытке укрепить отношения. 

Как ранее писал 5-tv.ru, в саммите G7 также примет участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Двусторонняя встреча между Украиной и США не запланирована.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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