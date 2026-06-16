Крупный пожар в Ялте: вспыхнул двухэтажный жилой дом

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Есть погибшие и пострадавшие.

Фото, видео: МАХ/ГУ МЧС России по Республике Крым/mchs_crimea; 5-tv.ru

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В Ялте вспыхнул двухэтажный дом

Начинаем с крупного пожара в Ялте. На месте обнаружили трех погибших. Такие данные приводит Следственный комитет России.

Двухэтажный дом, где проживали несколько семей, вспыхнул этой ночью. Пламя быстро охватило верхний этаж. Обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила более полутысячи квадратных метров.

Также ранее сообщалось о двух пострадавших.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что в Туле задержали 20‑летнего местного жителя по подозрению в поджоге двух отделений банка.

Возгорания зафиксированы на Красноармейском проспекте и на улице Фрунзе — с разницей примерно в десять минут. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавших и жертв удалось избежать: огонь был быстро потушен.

Задержанный в ходе оперативно‑розыскных мероприятий молодой человек в беседе со следователями заявил, что совершил поджоги под воздействием третьих лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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