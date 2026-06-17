Просто, быстро, гениально: как бутерброд стал главным перекусом мира

Бутерброд стал главным перекусом мира благодаря азартным играм

Бутерброд обычно связывают с Англией XVIII века и графом Джоном Монтегю. Но сама идея класть еду на хлеб появилась намного раньше.

Люди использовали хлеб как основу для пищи еще в древности, потому что это было удобно: хлеб можно было держать в руке, он впитывал соки и жир, а после еды его не нужно было мыть, как посуду.

В Древнем Риме на лепешки из полбы клали оливки, сыр и мясо. В иудейской пасхальной традиции мацу сочетали с горькими травами.

В Средневековой Европе толстые ломти хлеба использовали вместо тарелок: на них выкладывали мясо и другие блюда, а после трапезы пропитанный хлеб съедали или отдавали бедным. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему сэндвич назвали сэндвичем

Название связано с Джоном Монтегю, четвертым графом Сэндвичем. По известной версии, в 1762 году он много часов играл в карты и не хотел вставать из-за стола. Тогда граф попросил подать ему мясо между двумя ломтями хлеба, чтобы можно было есть одной рукой и не пачкать карты.

Идея понравилась его окружению. В лондонских клубах и пабах стали заказывать «то же, что Сэндвич». Постепенно фамилия графа превратилась в название блюда.

Сэндвич быстро стал удобной едой для тех, кто не хотел тратить время на полноценную трапезу. Его можно было взять с собой, съесть за работой, в дороге или во время игры.

Как бутерброд стал частью европейской кухни

В XIX веке сэндвичи уже были обычной частью европейского стола. В Англии их подавали к чаю. Особенно популярными стали небольшие аккуратные сэндвичи с огурцом и сливочным маслом. Это была закуска не для сытости, а для светского чаепития.

Во Франции появились горячие варианты. Один из известных — «крок-мадам». Его делают из поджаренного хлеба, ветчины, сыра и соуса бешамель, а сверху кладут яйцо. Именно яйцо отличает «крок-мадам» от «крок-месье» и связывается с образом дамской шляпки.

В Скандинавии развилась культура открытых бутербродов. Датский делают на плотном ржаном хлебе. Главный принцип — хлеба немного, начинки много. Чаще всего используют рыбу, яйца, соусы, зелень, маринованные овощи и мясо. Сначала это была еда крестьян и рабочих, а позже она стала частью национальной кухни.

Почему сэндвич полюбили в США

В США сэндвич стал особенно популярен в эпоху промышленного роста. Рабочим нужна была еда, которую можно быстро съесть во время короткого перерыва. Сэндвич подходил идеально: его легко приготовить дома, завернуть и взять с собой.

Позже он стал частью американской культуры быстрого питания. Появились клубные сэндвичи, бургеры, сэндвичи с ростбифом, индейкой, тунцом, арахисовой пастой и джемом. Формат оказался удобным для школ, офисов, фабрик, закусочных и дорожных кафе.

В 1965 году сэндвич даже оказался в космосе: астронавтам NASA отправили вариант с ростбифом. История стала известной, хотя хлебные крошки в невесомости могли быть проблемой.

Как бутерброд появился в России

Русское слово «бутерброд» пришло из немецкого языка. Butterbrot буквально означает «хлеб с маслом». Но привычка есть хлеб с добавками существовала на Руси задолго до появления этого слова.

В крестьянской среде ржаной хлеб ели с салом, рыбой, творогом, медом, луком, солеными огурцами и другими доступными продуктами. Это была обычная сытная еда без сложной подачи.

На столах знати хлеб тоже использовали как основу для закусок. На него могли класть икру, осетрину, копченое мясо, соленья. После реформ Петра I в Россию активнее пришли европейские привычки, в том числе хлеб с маслом, сыром и другими продуктами.

Советский бутерброд: быстро, дешево, сытно

В СССР бутерброд стал одним из самых понятных блюд повседневной кухни. Его делали на завтрак, брали в школу, на работу, в поезд, на дачу. Самый простой вариант — хлеб с маслом и докторской колбасой.

Из-за дефицита продуктов бутерброды часто собирали из того, что было дома. На хлеб клали плавленый сыр, кильку в томате, шпроты, селедку, яйцо, огурец, паштет или кабачковую икру. На праздниках популярными были бутерброды с красной икрой, маслом, шпротами и лимоном.

Так бутерброд стал не только перекусом, но и частью советского застолья. Он не требовал сложной готовки и при этом легко превращался из будничной еды в праздничную закуску.

Какие бутерброды едят сегодня

Сегодня бутерброд существует во всех форматах. Это может быть школьный завтрак, домашний перекус, ресторанное блюдо или уличная еда. В разных странах он выглядит по-своему.

В Японии популярны фруктовые сэндвичи со взбитыми сливками и клубникой. В США делают многослойные сэндвичи и бургеры. В Европе распространены открытые бутерброды с рыбой, сыром, паштетом и овощами. В России по-прежнему любят простые варианты с сыром, колбасой, маслом, рыбой и икрой.

Повара тоже используют этот формат. Вместо обычной колбасы берут ростбиф, утиный паштет, трюфели, необычные сыры, соусы и хлеб ручной работы.

Самые необычные факты о бутербродах

Бутерброд давно стал объектом рекордов. Один из самых дорогих вариантов в мире оценивали в 214 долларов: в него входили дорогие ингредиенты вроде трюфелей и фуа-гра. В 2020 году в Ливане приготовили сэндвич длиной 735 метров. Этот рекорд попал в Книгу Гиннесса.

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