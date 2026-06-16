Многоэтажка для растений: плюсы и минусы вертикальных грядок

Вертикальные грядки — это эффективный способ сэкономить место

Вертикальные грядки помогают сэкономить место на участке. Об их премуществах и недостатках рассказал Life.ru.

В выращивании растений в подобной конструкции есть свои плюсы и минусы. Основное преимущество таких грядок — это компактность. Они позволяют даже на небольшом клочке земли разместить намного больше корней, чем в привычных грядках. Более того, некоторые типы таких грядок можно соорудить даже на балконе в квартире.

Кроме того, их можно сделать из огромного варианта материалов и подстроить под свои нужды. Например, обеспечить колесиками. Также немаловажным плюсом подобных конструкций является то, что в них вырастает минимальное количество сорняков из-за закрытости грунта. Да и плоды, например, клубники будут чище, ведь лежат не на земле.

Из минусов можно выделить малое количество грунта, что приводит к быстрому высыханию, а значит, необходим частый полив. К тому же небольшие объемы емкостей автоматически ограничивает объем корней, то есть и выбор культур. Крупным, например, тыквам или высоким томатам в таких грядках будет тесно.

Стоит также особое внимание уделить поливу. Он напрямую зависит от типа конструкции и вида растений. Иначе одна часть грядки рискует оказаться залитой, а в другой будет не хватать влаги. Необходимо использовать лейку с тонким носиком, приспособление для капельного полива или прибегнуть к фитилю.

Хорошим помощником для сохранения жидкости в грунте будут гранулы из гидрогеля.

Вертикальные грядки можно самостоятельно сделать из разных материалов для разных участков и растений. Для клубники, съедобной зелени или небольших цветов подойдет стена из поддонов и агроволокна. Клубника также отлично растет в пирамидах из досок в несколько ярусов. Салат и низкие цветы неплохо разместятся в грядках из труб ПВХ. Зелень на балконе или на кухне с открытым окном можно посадить и в подвесных кармашках из плотного спанбонда, мешковины или готовой тканевой основы. Небольшие растения также хорошо растут на ярусных грядках из пластиковых бутылок.

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