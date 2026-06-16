Могли сбежать к брату? Появились новые подробности о пропавших сестрах в Карелии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 67 0

Это не первый подобный случай, когда приемные родители разыскивают девочек.

Две сестры пропали в Карелии: что известно о них

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Карелии пропавшие из приемной семьи сестры могли сбежать к брату

Две сестры семи и 12 лет, пропавшие в Петрозаводске, ранее уже уходили из дома. Новые подробности поиска бывших воспитанниц детского дома 5-tv.ru рассказал их приемный отец Дмитрий.

По его словам, девочки могли снова самостоятельно покинуть приемную семью. Мужчина не исключает, что школьницы направились к старшему брату или находятся в неизвестной квартире.

По словам родителя, в день исчезновения дети находились дома. Они общались с родителями и психологом, после чего попросились выйти во двор, чтобы поиграть с мячом. Позже взрослые заметили, что девочки не взяли с собой GPS-часы, которые использовались для связи.

«Мы сразу поняли, что они могли уйти к старшему брату», — рассказал Дмитрий.

По словам приемного отца, их брат — 17-летний юноша— оказывает сильное влияние на сестер. Недавно он вернулся из колонии и, как предположил опекун, мог сформировать у девочек представление о «свободной и беззаботной жизни». Это, по мнению мужчины, могло подтолкнуть детей к побегу.

Также Дмитрий отметил, что подобный случай уже не первый. Так, всего неделю назад девочки уже уходили из дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестры ушли из дома вечером 15 июня, после чего перестали выходить на связь. Дети покинули дом около 17:00 по московскому времени. Их местонахождение остается неизвестным. Последний раз девочек видели вечером того же дня в микрорайоне Ключевая.

По информации МВД России, примерно с 20:00 до 21:00 сестры находились на карьере вместе с другими несовершеннолетними. Полиция продолжает поиски пропавших детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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