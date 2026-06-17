P. Diddy снова сократили срок тюремного заключения

People: срок заключения рэпера P. Diddу сократили еще на два месяца

Скандальному рэперу и продюсеру P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, вновь изменили дату освобождения из тюрьмы. Исходя из данных с сайта Федерального бюро тюрем США, музыкант должен выйти на свободу раньше на два месяца — 23 февраля 2028 года, о чем сообщило издание People.

Дата освобождения Комбса менялась уже несколько раз. Сначала предполагалось, что рэпера отпустят 4 июня 2028 года. Позже срок выхода переносили на 8 мая, затем на 25 апреля и 15 апреля того же года.

Адвокаты Шона Комбса при этом продолжают добиваться отмены приговора. Защита музыканта пытается оспорить решение суда, по которому артист получил четыре года и два месяца лишения свободы.

Приговор

P. Diddy находится под стражей с сентября 2024 года. После восьминедельного судебного процесса присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения в организации перевозки людей для занятия проституцией. Но его оправдали по более серьезным статьям, включая рэкет и торговлю людьми в сексуальных целях.

В октябре 2025 года суд Нью-Йорка приговорил музыканта к 50 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч долларов.

После освобождения из тюрьмы Комбсу предстоит провести еще пять лет под надзором.

Известно, что Комбс участвует в программе реабилитации от наркотической зависимости. Также ранее сообщалось, что рэпер стал помощником священника в тюрьме.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.