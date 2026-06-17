В больнице американского штата Делавэр произошла стрельба

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Есть пострадавшие.

В больнице США произошла стрельба 17 июня — новости

Фото: Reuters/ABC Affiliate WPVI

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В больнице города Уилмингтона, штат Делавэр в США произошла стрельба. Об этом заявили местные власти.

Известно, что два человека получили ранения.

«Полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений. Больница остается закрытой», — говорится в сообщении в соцсетях.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, двое мужчин устроили стрельбу по прохожим в Киевской области. Среди вероятных пострадавших может быть женщина с ребенком. Также был поврежден автомобиль.

Отмечается, что мужчины могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемые скрылись, их разыскивает полиция. Оружие они выбросили во время бегства.

До того сообщалось о мужчине, который расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июня около магазина. Один человек погиб, еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями в местную больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:58
Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу
2:39
Жених потерял сознание на свадьбе в Индонезии, увидев невесту
2:19
«Капибара» снова в деле: во Франции вновь выбрали российский трек для видео с G7
1:56
В больнице американского штата Делавэр произошла стрельба
1:52
«Будут аккуратнее»: автоюрист об идее введения аналога ОСАГО для курьеров
1:36
Швейцария расширила санкционный список против России

Сейчас читают

«Ангел-хранитель подвел»: Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой
Усугубляется с возрастом: раскрыта неочевидная причина боли в ногах по утрам
Борьба с домашними вредителями: как прогнать муравьев навсегда
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео