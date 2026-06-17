В России пересмотрят правила медпомощи при шизофрении

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

В стандарте терапии могут появиться новые анализы, процедуры и препараты для пациентов, проходящих лечение в стационаре.

Как изменится порядок медпомощи при шизофрении в России

Фото: 5-tv.ru

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Министерство здравоохранения России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, действующий с 2022 года. Проект приказа предусматривает возможность назначать госпитализированным пациентам дополнительные исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

В обновленный порядок лечения могут включить анализы на гепатит В и С, трепонему бледную, вирус иммунодефицита человека первого и второго типов. Кроме того, проектом предусмотрены плазмаферез и гемосорбция — процедуры, которые применяются для очищения крови от вредных веществ.

Изменения затронут и другие части стандарта. Из перечня немедикаментозных методов планируют убрать групповую терапию с родственниками пациента. В медикаментозном же лечении предлагается добавить в практику ряд препаратов, а один из применяемых убрать.

Нововведения связаны с пересмотром подходов к диагностике и терапии заболевания.

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