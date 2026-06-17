Снижение цен на газ не улучшит энергетическую ситуацию в Европе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Страны Старого Света конкурируют за голубое топливо с Азией.

Ситуация с газом в Европе

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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EADaily: снижение цен на газ не улучит энергетическую ситуацию в Европе

Снижение цен на газ не улучшит энергетическую ситуацию в Европе. Об этом сообщило издание EADaily.

После того как США и Иран согласовали мирное соглашение, цены на голубое топливо стали снижаться. Практически впервые за три месяца стоимость одной тысячи кубометров газа опустилась до 513 долларов.

Однако о стабилизации энергетической ситуации в Европе говорить рано. Во-первых, еще не открыт Ормузский пролив. Во-вторых, неизвестно, когда Катар сможет полноценно возобновить поставки этого природного ресурса, так как 17% мощностей в этой стране повреждены.

Поэтому возникает борьба за данный ресурс между Азией и Европой. При этом богатые страны восточной части нашей планеты вроде Японии, Южной Кореи и Китая готовы платить больше. Стоимость газа в Северо-Восточной Азии остается на уровне в 575 долларов за тысячу кубометров.

Также разница в запасах 2026 и 2025 годов продолжает расти. Этот показатель почти достиг десяти миллиардов кубометров. При этом, по оценкам экспертов, предстоящей зимой голубого топлива Западной и Центральной Европе понадобится больше. Это связано климатическим явлением Эль-Ниньо. При нем температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана аномально повышается, а это провоцирует глобальные изменения климота по всей планете. Такой природный феномен происходит раз в несколько лет.

Согласно текущему уровню закачки газа в хранилища, заполнить их удастся лишь до 80 миллиардов кубометров. А в прошлом году перед отопительным сезоном запасы составляли 90 миллиардов кубометров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для запуска оставшейся нитки газопровода «Северный поток» нужно только решение правительства Германии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума 2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Снижение цен на газ не улучшит энергетическую ситуацию в Европе

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