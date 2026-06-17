Путин отметил значительный опыт сотрудничества России и АСЕАН

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Отдельно он указал на перспективы взаимодействия в сферах мирного атома, транспорта и логистики.

Как развивается сотрудничество России и АСЕАН

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Путин: Россия и АСЕАН выходят на новый этап сотрудничества

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) накопили большой опыт совместной работы и создали прочную основу для дальнейшего развития отношений. Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам Делового форума Россия — АСЕАН в Казани.

Глава государства отметил, что российско-асеановским отношениям исполняется 35 лет в 2026 году.

«Российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи», — привели текст телеграммы на сайте Кремля.

Также Путин подчеркнул, что у России и стран АСЕАН остается широкий круг направлений для совместной работы. В их числе внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта, развитие цифровых платформ, обмен технологиями, а также обеспечение энергетической и продовольственной безопасности.

Отдельно президент России указал на перспективы сотрудничества в сферах мирного атома, транспорта и логистики. Эти направления, по его словам, могут стать важной частью дальнейшего взаимодействия между сторонами.

При этом Путин выразил уверенность, что развитие контактов России и АСЕАН будет способствовать росту торговли, инвестиций и промышленной кооперации. Кроме того, такое взаимодействие должно укрепить прямой диалог между предпринимательскими сообществами России и стран Юго-Восточной Азии.

Как сообщал 5-tv.ru, деловой форум Россия — АСЕАН проходит в Казани. Его участники обсуждают возможности для расширения экономического партнерства, технологического обмена и совместных проектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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